Padova, lite tra albanesi: un morto accoltellato e due feriti

Un morto e due feriti.

Questo il tragico bilancio di una lite furiosa scoppiata in un condominio della periferia est di Padova. Il fatto è accaduto in via Dorighello, intorno alle 14. Tutti i coinvolti sono albanesi. La vittima è stata trovata nell’atrio del condominio dove viveva. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, uno è grave.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono ancora da chiarire i motivi di quanto successo. L’area è stata transennata. tgcom24.mediaset.it