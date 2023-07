Stroncato da malore in bici, muore 59enne

Un 59enne piacentino, Claudio Bisogni, ha perso la vita nel primo pomeriggio del 2 luglio stroncato da un malore. L’uomo era in sella alla sua bici e stava percorrendo la Statale 654 quando in località Maiolo d’Olmo a Bettola ha cominciato a non sentirsi bene. A quel punto è riuscito ad arrivare in una piazzola a lato della carreggiata dove si è accasciato. Poco dopo è stato soccorso dal 118 avvisato da alcuni passanti. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, purtroppo invano e hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Bettola.

