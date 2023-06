Roma, donna uccisa a coltellate e ritrovata in un carrello della spesa

Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato in un carrello della spesa, avvolto in un sacco della spazzatura in via Stefano Borgia a Primavalle. Sul corpo ferite da arma da taglio.

I fatti poco dopo le 15 quando al numero unico per le emergenze sono giunte numerose chiamate di residenti, insospettiti per la presenza di un carrello della spesa dal quale fuoriusciva del sangue. Altri invece segnalavano numerose tracce ematiche fuori da un portone.

Giunti sul posto, gli agenti hanno fatto la tragica scoperta. Sul posto anche la scientifica per repertare le tracce. Si cerca anche l’arma del delitto.

Immediata la caccia all’uomo, portata avanti unendo le due segnalazioni che di fatto hanno ricostruito il tragitto fatto, presumibilmente, per tentare di occultare il corpo.

Secondo quanto risulta a RomaToday un giovane sarebbe stato fermato e portato in commissariato per essere interrogato. Dalla Questura però non arrivano conferme in tal senso.