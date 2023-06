“Mamma sto male”, Luca muore a 16 anni

Un malore improvviso ed una morte che non si possono spiegare per un ragazzo di 16 anni. Luca se n’è andato così, sintomi simili ad una crisi epilettica ed un malore fatale. Tutta la comunità di Palermo, dove abitava il giovane, è scossa, mentre il padre del 16enne, che nel momento del malessere era vicino a lui, impotente, è ancora sotto choc. Per ora i medici non sanno spiegare la morte improvvisa di Luca, studente delle scuole superiori.

Il malore ha colpito il ragazzo nel primo pomeriggio di oggi, appena dopo pranzo, mentre era in compagnia della madre e del padre, che lo ha fatto stendere sul divano, mentre ha chiamato il 118. I medici hanno provato a rianimare il sedicenne diverse volte, sia in casa, sia durante il percorso in ambulanza, ma nonostante i disperati tentativi, Christian non ha mai più ripreso coscienza.

