Fratoianni: ‘la destra non perde occasione per mostrare odio’

Il compagno Nicola Fratoianni attacca la regione Lazio che ha tolto il patricinio al gay pride a causa del sostegno al mercato dell’utero in affitto.

“A destra non perdono mai l’occasione per mostrare tutto il loro odio verso i #diritti delle persone, dimostrando ancora una volta un feroce accanimento contro chi non accetta la loro ristretta visione del mondo.“, ha scritto su Twitter

Per fortuna, qaulcuno gli ha riposto a dovere:

“I diritti? Ci avete preso a manganellate, licenziati, tirati giù dai mezzi pubblici, lasciati fuori da università, RSA, ospedali, perché avevamo capito che sareste morti di vaccino e vi stavamo pure avvisando per salvare pure voi. Ma vergognati.”