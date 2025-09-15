Sinistra dell’odio, scritta nel Salernitano: “Uccidiamo Vannacci”

“Uccidiamo Vannacci” è la minaccia scritta da ignoti con pennarello sul vetro della sede del Coordinamento Vallo di Diano di Fratelli d’Italia a Sala Consilina, in provincia di Salerno.

A darne notizia Francesco Bellomo, coordinatore di Fdi per il comprensorio valdianese.

“Accuse, offese e vilipendi di ogni genere – spiega in una nota Bellomo – sono all’ordine del giorno per i pasdaran della libertà, schiavi del perbenismo militante che osteggia chiunque sia contrario al pensiero unico.

Saranno questi i motivi che hanno spinto ignoti ad imbrattare, con minacce di morte contro il generale Vannacci, le vetrine del coordinamento Vallo di Diano di Fratelli d’Italia a Sala Consilina”. La frase minacciosa “Uccidiamo Vannacci”, scoperta questo pomeriggio dallo stesso rappresentante valdianese di Fdi, è diretta al generale Roberto Vannacci, autore del libro ‘Il mondo al contrario’.

"Dove sono ora – si chiede Bellomo – i difensori della libertà di espressione costituzionalmente garantita? È forse Vannacci meno difendibile di quanto possa essere chi lotta per le unioni omosessuali? Ai posteri l'ardua sentenza".