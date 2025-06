Sinistra dell’odio, insulti volgari e pesantissimi contro la figlia di Salvini

“Un conto sono il confronto politico e la critica, anche accesi, sempre ammessi in democrazia. Tutt’altro conto sono le minacce e gli insulti, volgari, pesanti, schifosi ai familiari e ai bambini, che non c’entrano nulla. Questo non si può tollerare in alcun modo. Criticate pure me, lasciate stare i miei figli. Questo clima d’odio, alimentato anche da certa stampa e da certa politica, è preoccupante e va fermato, senza se e senza ma. Buona domenica.2

Lo scrive Matteo Salvini su X, pubblicando il post con inssulti volgarissimi contro la sua bambina di 12 anni.

