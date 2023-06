Roma, 46enne trovato morto in casa

Dramma a Roma. Un uomo di 46 anni è stato trovato morto in casa. Il vicino da giorni non aveva sue notizie, non lo vedeva più e da quell’appartamento fuoriusciva un forte odore. Quindi la macabra scoperta avvenuta domenica, intorno alle 12, tra via di Torrevecchia.

Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia di Stato con gli agenti del commissariato Primavalle. Stando ai primissimi accertamenti, l’uomo sarebbe deceduto da diversi giorni. Il cadavere era in evidente stato di decomposizione. La casa era chiusa dall’interno e sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. Un malore, con ogni probabilità.

https://www.romatoday.it