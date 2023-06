Milano, aggressione e rapina: arrestati 3 nordafricani

Prima il colpo, poi le manette. Due marocchini di 18 e 28 anni e un egiziano 23enne sono stati arrestati per rapina dai carabinieri in zona Navigli a Milano nella notte tra sabato e domenica 4 giugno. Tutto è accaduto alla 1.30 in corso di porta Ticinese dove i carabinieri della compagnia Duomo hanno notato i tre avvicinarsi a un gruppo di ragazzi. Dopo aver afferrato alle spalle uno di loro, italiano 23enne, gli hanno strappato la collana e sfilato dalla fronte gli occhiali da sole griffati del valore di 450 euro.

Resisi conto di essere stati scoperti dai carabinieri i tre sono scappati a piedi. Uno è stato trovato in via Vetere, nascosto sotto un’autovettura in sosta con ancora addosso gli occhiali rubati. Gli altri due sono stati bloccati all’interno del Parco delle Basiliche mentre tentavano di nascondersi tra la vegetazione. La refurtiva è stata restituita alla vittima mentre gli arrestati sono stati accompagnati a San Vittore.

www.milanotoday.it