Kim Dotcom: ‘Germania in recessione per salvare un impero tossico in bancarotta’

“La Germania è ora ufficialmente in recessione. GERMANIA! L’ex potenza industriale europea è stata trasformata in uno spettacolo di merda da @Bundeskanzler (Olaf Scholz) per sostenere la guerra per procura degli Stati Uniti con la Russia perché i BRICS+ stanno ponendo fine al dominio degli Stati Uniti.

Perché salvare un impero tossico in bancarotta che ha dato fuoco al mondo?”

Lo scrive su Twitter Kim Dotcom, imprenditore e informatico tedesco.

Germany is now officially in a recession. GERMANY! The former industrial powerhouse of Europe was turned into a shitshow by @Bundeskanzler to support the US proxy war with Russia because BRICS+ is ending US dominance. Why save a bankrupt toxic empire that set the world on fire?

— Kim Dotcom (@KimDotcom) May 25, 2023