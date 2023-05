Usa, rischio carcere per bibliotecari che forniscono libri osceni ai bambini

WASHINGTON, 22 MAG – I bibliotecari negli Stati Uniti rischiano il carcere o migliaia di dollari di multa per aver fornito “libri sessualmente espliciti, osceni o dannosi” a bambini e ragazzi. Lo stabiliscono le leggi approvate in diversi Stati americani negli ultimi mesi, secondo un’analisi del Washington Post. In Arkansas dal 1 agosto i bibliotecari scolastici e pubblici, così come gli insegnanti, possono essere condannati a sei anni di carcere o ad una multa di 10000 qualora distribuiscano “libri proibiti”.

Leggi simili sono già in vigore in Oklahoma, Tennessee , Missouri e Indiana, mentre in Idaho il governatore ha posto il veto su un provvedimento che consentiva ai genitori di fare causa agli insegnanti. Le pene variano leggermente da Stato a Stato: in Indiana il personale scolastico può essere condannato a pagare fino a 10.000 dollari di multa o scontare 2 anni e mezzo di carcere per aver fornito “materiale osceno o dannoso ai minori”; in Oklahoma la sanzione sale a 20.000 e gli anni di carcere a 10. In Tennessee anche gli editori e i distributori di libri rischiano sei anni di carcere e una multa di 103.000 dollari. (ANSA). .