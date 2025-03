Treviso, maestra di asilo vende foto e video porno su Onlyfans

La docente è stata convocata e messa di fronte a una scelta: smettere con i contenuti erotici o dire addio al posto di lavoro

Un caso esplosivo scuote l’hinterland di Treviso: una maestra di un asilo parrocchiale è finita al centro di una polemica per aver pubblicato foto e video hot su OnlyFans, nota piattaforma di contenuti per adulti. Di giorno educatrice in una scuola legata alla Fism di Treviso, di sera protagonista di scatti osé promossi anche su Telegram e Instagram. Ma quando i genitori dei suoi alunni hanno scoperto tutto, è scoppiato il caos.

Da educatrice a influencer per adulti su Onlyfans

La vicenda, riportata da Il Gazzettino di Treviso, ha preso piede quando alcuni scatti espliciti della maestra sono arrivati agli occhi delle famiglie. L’educatrice utilizzava OnlyFans per arrotondare lo stipendio, offrendo contenuti a pagamento e sfruttando Telegram per attirare un pubblico più ampio. Nonostante la riservatezza del suo “secondo lavoro”, internet non perdona: i genitori l’hanno riconosciuta, sollevando un polverone. La scuola non è rimasta a guardare: la docente è stata convocata e messa di fronte a una scelta drastica: smettere con i contenuti erotici o dire addio al posto di lavoro.

Rivolta dei genitori: “Messi in discussione nostri valori”

“Non è accettabile che un’educatrice di un asilo parrocchiale mercifichi il proprio corpo”, tuonano alcuni genitori. Per loro non si tratta di moralismo, ma di coerenza: una scuola con un’ispirazione cristiana dovrebbe contare su figure che incarnano i suoi valori. “Ognuno è libero nella vita privata, ma ci sono limiti”, aggiungono, chiedendosi come possa una persona con una doppia vita così marcata trasmettere principi educativi ai più piccoli.

www.tgcom24.mediaset.it