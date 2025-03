Maestra su Onlyfans, lettera di 30 genitori: “non licenziatela”

E’ stata sospesa dall’impiego e dallo stipendio Elena Maraga, la maestra di una scuola dell’infanzia cattolica della provincia di Treviso, che gestisce anche un profilo sulla piattaforma per adulti Onlyfans. La maestra, 29 anni – riporta la Tribuna di Treviso – è assunta con un contratto a tempo indeterminato nella struttura scolastica, ma qualcuno ha scoperto l’attività parallela.

La decisione

Si è svolto un incontro nell’istituto, che contesta alla giovane una condotta non in linea con l’impronta religiosa della struttura. A sostegno della maestra si erano espressi anche alcuni genitori, per i quali non era influente sulla sua attività educativa l’occupazione “esterna”. Circa 30 di loro hanno firmato una lettera da consegnare al parroco, chiedendo che l’educatrice non venga licenziata.

Per le mamme, la cosa più importante è l’operato della maestra in aula, dove si dimostra amorevole e attenta: “I bambini le vogliono bene”, dice una di loro. La posizione dell’educatrice rimane però in bilico. La Fism, la Federazione delle scuole materne cattoliche, esprime infatti dubbi sull’incompatibilità tra il suo lavoro e le attività sui social, in particolare OnlyFans.

La maestra aveva rivendicato la libertà di esprimersi

Da quando la vicenda che la vede coinvolta è arrivata sulle cronache, la maestra ha visto un aumento significativo dei follower su Instagram, che ora superano i 10.000. Lei, dal canto suo, rivendica la libertà di potersi esprimersi liberamente sul web e di lavorare nel settore del bodybuilding, affermando che il suo lavoro con i bambini non è in contrasto con le sue scelte personali.

https://notizie.tiscali.it