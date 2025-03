Troppi docenti su OnyFans, ministero dell’Istruzione lavora a codice di comportamento

Troppi docenti sbarcano su OnlyFans, la piattaforma online che diffonde contenuti per adulti a pagamento

Il ministero dell’Istruzione sta dunque lavorando a un codice ufficiale per tutto il personale scolastico italiano, con l’aiuto di una commissione di giuristi, con un capitolo dedicato all’uso dei mezzi di informazioni e dei social. Il testo sarà in linea con il Codice di comportamento nazionale per i dipendenti pubblici, secondo cui gli stessi “devono evitare dichiarazioni, immagini o commenti che possano danneggiare il prestigio o l’immagine dell’amministrazione”.

Il caso di Elena Maraga

La questione è tornata alla ribalta nelle ultime ore a causa della vicenda di Elena Maraga, 29 anni, maestra d’asilo e bodybuider a Varago di Maserada, in provincia di Treviso. Si è scoperto, infatti, che la donna posta contenuti su OnlyFans. La Fism (Federazione italiana scuole materne) di Treviso è intervenuta celermente cominciando a stilare un codice etico per disciplinare il comportamento degli insegnanti anche sui social. Il testo verrà votato nella prossima assemblea provinciale del 30 aprile.

Presidente Fism Treviso: “Decoro e riservatezza dovrebbero essere parte del bagaglio di ciascun insegnante”

“Nessuno di noi vuole ergersi a giudice di comportamenti che intaccano la sfera privata altrui ma decoro e riservatezza dovrebbero essere parte del bagaglio di ciascun insegnante, al di là che lavori nella scuola statale o parrocchiale. OnlyFans, semplicemente, non rientra in questo quadro”, ha affermato a proposito della questione la presidente della Fism Treviso, Simonetta Rubinato.

“È una questione delicata che stiamo cercando di trattare con la dovuta cautela. Per tutelare i bambini, le famiglie e le insegnanti che rischiano di finire vittime dell’onda mediatica creata dal caso. Quando si ha a che fare con le persone, in particolare i minori, la prudenza non è mai troppa”.

