A Firenze comando Divisione Sud delle forze di terra della Nato

FIRENZE, 18 MAG – Sarà alla caserma Predieri di Rovezzano (Firenze) il quartier generale permanente della Multinational Division South (Mnd-S) della Nato che avrà autorità sulle forze terrestri assegnate dall’Alleanza nell’area di responsabilità.

La realizzazione del nuovo comando, spiega una nota, rappresenta un passaggio fondamentale per la riconfigurazione della divisione ‘Vittorio Veneto’ in un comando della Nato Force Structure poiché doterà l’Italia “di una infrastruttura moderna in grado di ospitare lo staff della Mnd-S e i sistemi di comunicazione e informazione, indispensabili per garantire la connessione e l’interoperabilità in ambito Nato”. ANSA