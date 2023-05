LA PRIGIONIA DEI VECCHI E DEGLI INUTILI

PIAZZA LIBERTA’: intervento dell’avv. Michele Capano estratto dalla puntata di sabato 13 maggio 2023

Gli amministratori di sostegno sono pubblici ufficiali nominati dai giudici tutelari, spesso su richiesta delle stesse famiglie (che non sanno a cosa vanno incontro) o dei servizi sociali. L’istituzione di questa figura, anche se nata con le migliori intenzioni – cioé tutelare chi non riesce da solo a curare i propri interessi – negli anni ha rivelato crepe enormi ed è fonte di abusi perché non mette nessun paletto ai poteri degli Amministratori di sostegno.

VI E’ QUINDI L’ASSOLUTA NECESSITA’ CHE AD OCCUPARSI DEGLI ANZIANI NON SIANO I TRIBUNALI, A CAUSA DI UNA LEGGE CHE AFFIDA MIGLIAIA DI PERSONE FRAGILI AD UNA GIUSTIZIA CHE NON FUNZIONA.

E’ UNA LEGGE SBAGLIATA IN PARTENZA E VA ASSOLUTAMENTE CAMBIATA.

