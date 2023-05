Orban attacca la UE: “Progetto di unificazione alla Hitler”

Il progetto di unificazione europea come la smania di conquista di Hitler. A stabilire il nesso è stato oggi il premier dell’Ungheria Viktor Orbán per il quale fin dalla fine dell’impero romano ci sono stati tentativi di ristabilire un impero sui suoi antichi territori: «Bisanzio, Carlomagno, Otto, Napoleone e Hitler, tutti sognavano, su basi diverse, l’unità europea», ha affermato, intervenendo nella città di Veszprém. E oggi la situazione non è diversa secondo il leader ungherese: «Un’esistenza nazionale indipendente e l’idea di impero sono presenti allo stesso tempo. Culture nazionali e valori europei. Sovranità e, come dicono a Bruxelles, un’unione ancora più stretta».

Orbán ha citato con queste ultime parole il preambolo del Trattato di Lisbona, valido per tutti i paesi membri dell’Ue.

«È malato», ha commentato il leader dell’opposizione Ferenc Gyurcsány. Accostare Hitler all’idea di unità europea «è un pensiero malato e disgustoso», ha scritto sulla sua pagina Facebook. Resta ora da capire la reazione dei vertici Ue ad un attacco frontale così pesante e diretto alle politiche comunitarie.

