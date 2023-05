New York, troppi migranti: sindaco Dem sospende diritto al tetto

WASHINGTON, 11 MAG – New York ha raggiunto il limite dell’ospitalità per i migranti e il sindaco dem Eric Adams sospende temporaneamente con un ordine esecutivo già in vigore una vecchia norma che garantisce a chiunque ne abbia bisogno “il diritto ad un tetto” entro la notte stessa e, in caso di una famiglia, il diritto a stanze private con bagno e cucina, evitando assembramenti. La svolta arriva in vista della temuta ondata di migranti al confine col Messico dopo la decadenza oggi del titolo 42, le misure di emergenza per il covid. ANSA