New York, attacco con machete a Grand Central Station: tre feriti

Almeno tre persone – un uomo di 84 anni, un uomo di 65 anni e una donna di 70 anni, sono state accoltellate alla Grand Central Station di New York. Lo riporta il New York Post. L’aggressore avrebbe ferito le vittime con un machete.

L’attacco Ã¨ iniziato poco dopo le 9:30 locali (le 15:30 in Italia) sulla banchina delle linee 4, 5 e 6 della metropolitana in direzione nord. La polizia, in seguito a una chiamata di emergenza, Ã¨ immediatamente intervenuta sul posto aprendo il fuoco contro l’aggressore che, stando a quanto riportato dal New York Post che cita fonti di polizia, sarebbe deceduto.

Le tre vittime dell’accoltellamento sono tutte in condizioni stabili in ospedale. Anche due agenti sono stati ricoverati per accertamenti.

Il dipartimento di polizia, tramite un avviso su X, ha esortato i viaggiatori a evitare la Grand Central Station a causa di un’indagine in corso. I treni in entrambe le direzioni delle linee sono stati deviati dalla stazione di Grand Central-42nd Street. La governatrice Kathy Hochul ha parlato di “insensato atto di violenza”.

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