PIAZZA LIBERTA’, prof. Meluzzi: “siamo un Paese sovrano o una colonia?”

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – medico psichiatra, criminologo, opinionista – tratto dalla puntata di sabato 6 maggio 2023.

La spedizione dei Mille di Garibaldi fu preceduta dalla decisione da parte dei Borboni di aprire i porti di Napoli alla flotta dello zar. Il Regno di Napoli era il primo concorrente di Londra per cui la massoneria inglese decise di distruggerlo. L’Italia è una colonia. C’è un’élite che non governa soltanto l’Italia, ma anche l’Inghilterra a gli Stati Uniti, a partire da molto più lontano. Finchè non capiamo dove sta la testa di questa piovra, non avremo capito niente.

Chi governa davvero l’Italia? Siamo un Paese sovrano o una colonia?

Per una ragione geografica, quindi geopolitica, l’Italia ha una storia complessa. Essendo al centro del Mediterraneo, è sempre stata sotto il controllo di chi ha avuto, ed ha tuttora, mire di dominio sul Mar Mediterraneo. E’ con questa visione geostrategica che l’élite ha scritto e continua a scrivere la storia d’Italia per come la conosciamo, ma è del tutto menzognera.

