Governo, Faraone: “Draghi è il nostro Mes”

Faraone: “A chi si è chiesto se ne valesse la pena, rispondiamo di sì. Il suo governo è la dimostrazione chiara di dove fosse la responsabilità in quei giorni di crisi politica e di governo, quando c’era chi diceva che l’unica possibilità per il Paese fossero le elezioni o la continuità del presidente Conte. Un’altra strada era possibile, quella della responsabilità che ora stiamo percorrendo”.

Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia viva in Senato, in aula durante la discussione sulle comunicazioni programmatiche del premier Mario Draghi. Faraone torna su un punto di tensione nelle vecchia maggioranza del Conte 2.

“Ci chiedono perchè non chiediamo piu’ il Mes: non lo chiediamo perchè il nostro Mes è lei e questo governo“. Il capogruppo Iv plaude alla riconferma di Luciana Lamorgese al Viminale e all’arrivo di Marta Cartabia a via Arenula: vederla “alla Giustizia ci riempie il cuore”. E infine sulla composizione della squadra: “Le donne che contano nei ministeri le ha messe Draghi, senza compensazioni”, conclude Faraone (Adnkronos)

