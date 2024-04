Stoltenberg: “Non è troppo tardi per la vittoria dell’Ucraina”

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si è recato in visita a sorpresa a Kiev

“Seri ritardi nell’invio di aiuti hanno comportato serie conseguenze. Ma non è troppo tardi perché l’Ucraina vinca, un maggior supporto ora è in arrivo. Gli alleati hanno ascoltato il tuo appello”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa a Kiev con il presidente Volodymyr Zelensky, assicurando di “aspettarsi annunci di nuovi aiuti” da parte degli alleati.

Zelensky: “È importante che l’invio di armi sia più rapido”

“È importante che la consegna degli aiuti militari all’Ucraina sia più rapida”. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. “Attendiamo sviluppi positivi da parte dei nostri partner, sappiamo cosa possono offrire. Ma più veloce sarà l’invio di aiuti militari più potremo stabilizzare il Paese”.

tgcom24.mediaset.it

La situazione in Ucraina è peggiorata. Lo afferma il comandante in capo delle forze armate di Kiev Oleksandr Syrsky, dichiarando che l’esercito russo ha ottenuto dei “successi tattici”