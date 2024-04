Torino, malore in caserma: muore vigile del fuoco

E’ morto nella notte tra domenica 28 aprile e lunedì 29 aprile, mentre era di turno come caposquadra alla stazione dei vigili del fuoco di Torino Lingotto

Colpito da un malore improvviso, non è stato possibile salvarlo nonostante il tempestivo intervento di alcuni colleghi che hanno provato a rianimarlo anche con l’utilizzo del defibrillatore. Samuele Del Ministro, 50 anni, è deceduto un’ora dopo il ricovero all’ospedale Le Molinette, che aveva raggiunto in codice rosso e in condizioni disperate.

Residente a Pescia con la propria famiglia, era un uomo molto conosciuto e stimato non solo nel suo ambiente di lavoro. Da qualche mese si era trasferito alla caserma dei vigili del fuoco di Torino per portare la sua lunga esperienza ed era caposquadra. In estate sarebbe tornato in servizio a Pistoia per fare ritorno a casa.

Lascia nel dolore la moglie Stefania e i due amatissimi figli Nora e Diego. Oltre all’intera comunità del paese di Pescia dove si era sempre fatto apprezzare come persona di grandi valori.

