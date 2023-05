Missione in Indopacifico, nave italiana Morosini a Singapore

Singapore, 01 MAG – Giunta oggi a Singapore la modernissima nave italiana Francesco Morosini, impegnata nella campagna in Indopacifico e Estremo Oriente, si fermerà per 6 giorni nella Changi Naval Base e parteciperà all’International Maritime Defence Exhibition-Asia (IMDEX), prestigiosa vetrina internazionale in cui confluiscono le eccellenze mondiali nel settore della difesa, in particolare quella navale.

Martedì 2 Maggio alle 10 insieme all’Ambasciatore d’Italia a Singapore, il Comandante della nave terrà a bordo una conferenza stampa nella quale saranno illustrate le peculiarità della nave e il suo impegno nella Campagna in Indopacifico in promozione dell’eccellenza italiana nel mondo.

L’Ambasciatore Mario Vattani ha illustrato il significato della presenza della nave Morosini in questo quadrante, la sua importanza nei rapporti dell’Italia con Singapore e con i Paesi dell’area, e ha presentato gli eventi organizzati dall’Ambasciata a margine di questo appuntamento, che dara’ il via alla rassegna Italian Festival in Singapore 2023.

“La rilevanza geopolitica ed economica dell’Indo-Pacifico” ha dichiarato l’Ambasciatore Vattani “porta oggi l’Italia con lungimiranza ad accrescere la propria presenza nell’area. Da tempo l’Italia – che e’ partner di sviluppo ASEAN dal 2020 – realizza attività in vari coincidenti con i sette pilastri della Strategia UE per la cooperazione nell’IndoPacifico.”

L’Italia è infatti impegnata nell’attuazione del Partenariato di Sviluppo con l’ASEAN. In tale cornice, diverse attività di capacity building sono state realizzate a favore dei Paesi ASEAN in molteplici settori “Noi italiani riguardo a questa regione del mondo abbiamo una visione inclusiva”, ha spiegato Vattani “che mira a collaborare con tutti gli attori dell’area e le Organizzazioni regionali.

Oggi lo facciamo a Singapore portando la nostra eccellenza tecnologica con la Nave Morosini, la più giovane unità della Marina Militare che rappresenta uno strumento di eccezionale flessibilità operativa, capace di svolgere una molteplicità di compiti sia militari, sia di protezione civile.” (ANSA – foto Ansa).