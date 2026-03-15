Kuwait, drone contro base di Ali Al Salem: distrutto velivolo italiano

Un attacco con drone ha colpito oggi, domenica 15 marzo, la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita personale e capacitÃ militari statunitensi e italiane

Il velivolo senza pilota ha centrato uno shelter allâ€™interno del quale era custodito un drone della Task Force Air italiana, che Ã¨ andato completamente distrutto.Â A comunicarlo Ã¨ il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, in una dichiarazione pubblicata su X dallo Stato maggiore della Difesa, riferendo di aver “immediatamente sentito il Colonnello Mangini per sincerarmi delle condizioni del personale italiano presente nella base.

Al momento dellâ€™attacco tutto il personale era in sicurezza e non Ã¨ stato coinvolto. Dellâ€™accaduto ho prontamente informato il ministro della Difesa Crosetto, col quale sono in costante contatto per lâ€™aggiornamento continuo della situazione di tutti i nostri contingenti allâ€™estero”.

Lo Stato maggiore della Difesa ha spiegato che nei giorni scorsi il dispositivo della Task Force Air italiana era stato preventivamente alleggerito, nellâ€™ambito delle misure adottate alla luce dellâ€™evoluzione del quadro di sicurezza nellâ€™area. Il personale rimasto nella base Ã¨ impegnato esclusivamente nelle attivitÃ essenziali della missione.

Il drone colpito rappresentava un assetto operativo importante per le attivitÃ della missione ed era rimasto schierato nella base proprio per garantire la continuitÃ delle operazioni. La situazione Ã¨ costantemente monitorata dal Capo di Stato maggiore della Difesa e dal Comando Operativo di Vertice Interforze, che mantengono un contatto continuo con i contingenti sul terreno. ADNKRONOS

Tajani: “Non ci facciamo intimorire”

Il ministro della Difesa Crosetto Ã¨ stato subito informato su quanto accaduto. E, da quanto trapela, lui stesso avrebbe avvisato dell’attacco anche i leader dell’opposizione.

Mentre il ministro degli Esteri, Tajani, ha sottolineato che non c’Ã¨ “nessun rischio e nessun problema per i nostri militari. Il Kuwait Ã¨ un obiettivo militare dell’Iran per la presenza di base americane”. “Non ci facciamo intimorire, manterremo fede agli impegni internazionali”, ha aggiunto parlando al Tg4.