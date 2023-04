Lite a Novara, morto tunisino accoltellato da connazionale

Una lite nata davanti a un bar, in via Riotta, nel quartiere Sant’Agabio alla periferia di Novara, è costata la vita a un uomo di 31 anni, di origine tunisina. L’aggressore sarebbe un connazionale di 43 anni. A risultare fatali sono state le ferite inferte con un oggetto appuntito: la vittima è stata trasportata in codice rosso e ricoverata in rianimazione all’ospedale Maggiore di Novara, dove però non c’è stato nulla da fare. L’aggressore è stato portato in Questura e fermato.

Sull’episodio indaga la polizia. L’allarme era stato lanciato da una serie di passanti e anche dal presunto aggressore, che ha atteso l’arrivo dei soccorsi e degli agenti.

I primi accertamenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire come la lite fosse iniziata tra un gruppo di persone: solo successivamente i due si sarebbero allontanati per arrivare allo scontro.

