UE: sostanzioso pacchetto di ‘aiuti’ alla Tunisia

BRUXELLES, 19 APR – La Commissione Europea sta lavorando a un sostanzioso pacchetto di assistenza macro-finanziaria alla Tunisia, complementare all’accordo con il Fmi. Lo delinea un ‘non paper’ preparato in vista del consiglio affari esteri di lunedì prossimo, che si terrà in Lussemburgo.

Leggi anche

► Tunisia, presidente Saied: ‘respingiamo i diktat del FMI’

In particolare, in attesa dell’accordo della Tunisia con il Fmi, la Commissione sta preparando da un lato un “consistente pacchetto di assistenza macro-finanziaria” e, dall’altro, sta esplorando le possibilità di “un ulteriore sostegno al bilancio per la Tunisia, a integrazione dei programmi esistenti”. Lo precisa una fonte diplomatica. (ANSA).