Zelensky, dal Fmi nuovi prestiti all’Ucraina

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Durante un incontro con @KGeorgieva, Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale, l’ho ringraziata per l’attenzione rivolta all’Ucraina e per i programmi che contribuiscono a rafforzare la nostra economia e la nostra resilienza. CiÃ² Ã¨ particolarmente importante ora, quando gli attacchi russi e il rigido inverno stanno creando serie sfide. L’ho informata degli attacchi russi al nostro settore energetico, a tutte le infrastrutture critiche e agli edifici residenziali.

Abbiamo discusso la preparazione di un nuovo programma che fornirÃ finanziamenti ampliati per il periodo 2026-2029. Apprezziamo la disponibilitÃ del FMI a continuare a sostenere l’Ucraina e a impegnarsi per l’attuazione del nuovo programma di finanziamento.”

