Caro energia, Fmi: ‘non sospendere il Patto di stabilitÃ ’

Il Fondo monetario internazionale sconsiglia di attivare la clausola generale di sospensione del Patto di stabilitÃ e di crescita nella Unione europea e, ove vengano adottate misure contro il caro energia dai Paesi membri, raccomanda che siano “molto mirate e molto temporanee”.

Sul Patto di stabilitÃ e di crescita dell’Ue “la nostra valutazione Ã¨ che una serie di economie europee abbiano davvero bisogno di ripristinare i loro margini di bilancio, di abbassare i deficit strutturali”, ha affermato il capo economista del Fmi, Pierre-Olivier Gourinchas, rispondendo ad una domanda sull’argomento durante la conferenza stampa sul World Economic Outlook.

“E che lo stanno facendo in base alle regole Ue”, con piani pluriennali, “quindi ci sono obiettivi sui prossimi anni sui loro percorsi ed Ã¨ molto importante restare in carreggiata – ha proseguito – continuare con il ripristino dei margini di Bilancio, non deviare e non sospendere le regole”.

“Se misure vanno prese per supportare magari i piÃ¹ vulnerabili o i piÃ¹ esposti tra famiglie e imprese, allora queste misure possono essere attuate ma devono essere molto mirate e molto temporanee”, ha detto. PerchÃ© “quello che abbiamo visto in precedenza Ã¨ che a volte misure di supporto finanziate in deficit spesso non sono state rimosse quando la crisi Ã¨ venuta meno, perchÃ© politicamente Ã¨ difficile rimuoverle”.Â (askanews)