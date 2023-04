Nel sistema d’accoglienza 115mila migranti, +32mila in un anno

ROMA, 18 APR – Forte crescita dei migranti inseriti nel sistema d’accoglienza: sono 114.972, secondo i dati del Viminale, 32mila in più rispetto ad un anno fa, quando erano 82.514. Lombardia (13.411, il 12% del totale), Emilia Romagna (11.331, il 10%) e Piemonte (10.252, il 9%), le regioni che ne ospitano il maggior numero. La statistica non tiene conto dei minori non accompagnati che sono inseriti in centri appositi.

La maggior arte degli stranieri è ospitata nei centri governativi (78.746); seguono le strutture del sistema Sai gestito con i Comuni (34.741) e gli hotspot (1.485).

Dall’1 gennaio ad oggi sono sbarcate 34.124 persone, il quadruplo rispetto allo 8.642 dello stesso periodo del 2022. Gli ivoriani sono i più numerosi tra gli arrivi del 2023 (5.568), seguiti da guineani (4.208), pakistani (3.412), tunisini (2.764) ed egiziani (2.690). I minori non accompagnati sono 3.358. (ANSA).