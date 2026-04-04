Incidente sul lavoro, 73enne muore per cedimento del cestello della gru

Infortunio mortale sul lavoro questa mattina a San Felice, in provincia di Modena

MODENA, 04 APR – La vittima Ã¨ un uomo di 73 anni, che ha perso la vita dopo il cedimento della gru, che, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe staccata dalla base del furgone. Sullo stesso cestello c’era anche il figlio, di 39 anni, ora ricoverato in terapia intensiva e prognosi riservata all’ospedale di Baggiovara.

Sul posto, in via Circondaria, i Carabinieri, la Medicina del lavoro e il 118. La tragedia Ã¨ avvenuta su un cantiere edile: pare che i due uomini stessero raggiungendo con il mezzo i piani alti di un’abitazione.ANSA