Dichiarazioni del Pentagono sulla guerra in Ucraina:

▪️ Gli Stati Uniti pensano che il conflitto in Ucraina può anche tre anni.

▪️ Kiev ha chiesto agli Stati fino a 128 caccia di quarta generazione; Washington ritiene che in futuro l’Ucraina abbia bisogno di 50-80 caccia F-16.

▪️Allo stesso tempo, gli Stati Uniti non vedono alcun motivo per iniziare ora ad addestrare i piloti ucraini all’uso dell’F-16, dal momento che l’Ucraina “potrebbe non averli mai”.

▪️La produzione di nuovi F-16 per Kiev richiederebbe agli Stati Uniti da tre a sei anni, la fornitura di modelli obsoleti richiederebbe da 1,5 a 2 anni, hanno aggiunto i portavoce del Pentagono.

