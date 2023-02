Zelensky alla Russia: ‘via da qui’

ROMA, 24 FEB – “Rispettate il nostro diritto di vivere sulla nostra terra, lasciate il nostro territorio, smettetela di bombardarci”. E’ l’appello lanciato dal presidente ucraino Zelensky direttamente alla Russia nel corso della conferenza stampa che sta tenendo a Kiev nell’anniversario dello scoppio del conflitto.

“La Cina ha iniziato a parlare dell’Ucraina e questo non è un brutto segno. Ma bisogna capire, dopo le parole, quali passi seguiranno”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in conferenza stampa a Kiev rispondendo ad una domanda sul piano di pace di Pechino. “Nel piano c’è il rispetto dell’integrità territoriale, anche se non è citata esplicitamente l’Ucraina, e questo coincide con i nostri interessi. Così come le questioni della sicurezza e del rispetto del diritto internazionale. Dobbiamo lavorarci insieme alla Cina”, ha aggiunto. (ANSA).