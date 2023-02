Malore fatale per Matteo Zadra: il vicesindaco di Cis muore a 21 anni

CIS. Matteo Zadra, vice sindaco di Cis, è morto a 21 anni. Un malore non gli ha lasciato scampo e nei giorni scorsi è morto all’ospedale Santa Chiara di Trento. E’ un’intera comunità in lutto quella dove Matteo da sempre era attivo. Nel 2020 aveva deciso di impegnarsi nel suo comune diventandone vicesindaco.

Un dramma iniziato alla fine della scorsa settimana quando il ragazzo ha iniziato a sentirsi male a casa. I genitori hanno immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto si è portato anche l’elisoccorso. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Con il passare del tempo le sue condizioni, però, sono peggiorate. Il personale medico ha cercato di fare tutto il possibile per salvarlo ma purtroppo il cuore di Matteo, mercoledì, ha smesso di battere. Sono in corso ora le verifiche per cercare di capire quali siano state le cause della morte.

Diplomato all'Istituto Agrario di San Michele, Matteo lavorava in un'azienda di forniture agrarie. L'intera comunità di Cis in queste ore si sta stringendo attorno alla famiglia travolta dal dolore.