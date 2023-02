UE ai dipendenti: disinstallare immediatamente app TikTok

ROMA, 23 FEB – La Commissione europea ha chiesto a tutti i dipendenti con la app di TikTok installata sui dispositivi aziendali e su dispositivi personali con accesso al servizio di telefonia mobile della Commissione di disinstallarla al più presto. Lo conferma l’esecutivo europeo dopo indiscrezioni di stampa al riguardo.

Il colosso cinese dei video TikTok ha deplorato, definendola “sbagliata”, la decisione. Lo dice un comunicato della compagnia.

“La Commissione europea è un’istituzione e come tale ha un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica ed è su questo che abbiamo preso questa decisione” ha detto il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton in un incontro con la stampa. “Siamo estremamente attenti a proteggere i nostri dati”. La decisione sul bando a TikTok, ha chiarito, è stata presa dal commissario Ue Johannes Hahn. (ANSA-AFP).