Alexander Dugin: “L’Europa sta entrando in una rivoluzione”

L’Europa sta assistendo a una crescente rivolta — agricoltori, i gilet gialli, populisti (di destra e di sinistra), tradizionalisti — tutti opponendosi alle élite liberale-globaliste: Macron, Merz, Starmer, von der Leyen, BlackRock, i circoli di Davos.

Dugin sostiene che l’Europa ora assomiglia a l’Ucraina:

una élite corrotta e quasi totalitaria contro una maggioranza priva di diritti, con una parte della società così ingannata da accettare l’autodistruzione.

A suo avviso, un conflitto civile è già iniziato.

L’UE, afferma, sopravvive solo grazie ai globalisti statunitensi che stanno ancora bloccando l’agenda MAGA di Trump. Lo Stato Profondo resiste, sabota e mantiene Trump sotto controllo.

Rivoluzione contadina

Dugin afferma che i contadini sono le persone reali — legati alla terra e alla tradizione.

La società urbana e la borghesia sono simulacri. Le città sovraffollate sono un cancer, il capitalismo un culto del monopolio, non un libero mercato.

Il capitalismo, sostiene, ha distrutto il vero Terzo Stato e ha permesso il dominio oligarchico globale.

La soluzione: un ritorno all’anima, alla terra e alla tradizione — una nuova Vandea contro la “Repubblica sanguinaria”.

Punto finale

Dugin chiede la abolizione dell’UE, esortando una pressione incessante sulle élite globaliste:

“Ogni giorno — più pressione. Più attacchi. La perseveranza decide la vittoria.”

https://t.me/ukraine_watch/52757