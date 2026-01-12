Michael von der Schulenburg: ‘UE fuori controllo, zittisce ogni dissenso’

Michael von der Schulenburg Ã¨ un membro tedesco del Parlamento Europeo che in precedenza Ã¨ stato diplomatico delle Nazioni Unite per 34 anni, ricoprendo incarichi tra cui quello di Assistente Segretario Generale del Dipartimento ONU per gli Affari Politici e la Costruzione della Pace.

Schulenburg spiega come lâ€™UE sia diventata priva di legalitÃ , sanzionando illegalmente i propri cittadini senza alcun procedimento giudiziario o possibilitÃ  di ricorso legale.
