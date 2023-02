Monselice, malore fatale: 50enne trovato morto sul divano

Monselice – Una malore fatale ha stroncato la vita di Carlo Fattore, 50 anni, agente di commercio e rappresentante di mobili per ufficio. La morte è avvenuta sul divano di casa domenica 19 febbraio nel tardo pomeriggio. La moglie aveva accompagnato le due figlie con un amico in centro a Padova per fare una passeggiata e si era accordata con il compagno di trovarsi appunto in centro storico per un aperitivo. Giunta l’ora del ritrovo Fattore non aveva dato notizie di sé e tutte le telefonate andavano a vuoto.

A quel punto la donna ha deciso di raggiungerlo a casa e ha fatto la tragica scoperta.

Carlo Fattore era esanime sul divano. Inutile la telefonata al 118, i sanitari arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso del 50enne.

Carlo Fattore era molto conosciuto, stimato e apprezzato a Monselice. Tutta la città murata della Bassa si è stretta attorno al dolore della sua famiglia. L’uomo conduceva uno stile di vita sano e non soffriva di particolari patologie. I medici hanno disposto l’autopsia per capire le cause del decesso. (https://tgpadova.telenuovo.it/cronaca)