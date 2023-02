Zelensky: ‘vinceremo e anche i russi ci ringrazieranno’

Dall’Italia “abbiamo ricevuto un pacchetto di aiuti, il che significa che il sostegno della premier Giorgia Meloni non è cambiato. Anzi, la ringrazio e la aspetto, so che sta arrivando”. Il presidente Volodymyr Zelensky riconosce che la posizione del governo italiano nei confronti dell’Ucraina è sempre la stessa, nonostante la crisi suscitata una settimana fa dalle parole di Silvio Berlusconi sul leader ucraino.

“Abbiamo un forte rispetto dell’Italia e del popolo italiano”, ha dichiarato il presidente in un’intervista al Tg1 in vista della visita di Meloni a Kiev.

A quasi un anno dall’invasione russa, Zelensky continua a mostrare la sua determinazione e la certezza galvanizzante che “la guerra non durerà all’infinito” e che “terminerà con la nostra vittoria, una vittoria per la pace” per la quale “anche le generazioni future dei russi ci ringrazieranno“. Ma per ora con Mosca non possono esserci “compromessi”, aggiunge il presidente ucraino mentre riceve sostegni internazionali al suo piano di pace in 10 punti. ANSA