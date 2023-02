Usa, serie di sparatorie in Mississippi: 6 morti

Ancora sangue negli Usa: sei persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in varie località della contea di Tate, nel Mississippi. Il presunto killer è stato arrestato. Gli omicidi sono avvenuti tutti all’interno della comunità rurale di Arkabutla. Delle sei vittime, un uomo è stato ucciso all’interno di un negozio, mentre una donna in una casa vicina. In seguito la polizia ha trovato quattro persone morte in un’altra abitazione, due all’interno e due all’esterno. Non è chiara la relazione tra le vittime, né tra loro e il killer. tgcom24.mediaset.it

La violenza dilaga negli USA. Questo video arriva da New York, disgraziata città amministrata dai finti democratici.