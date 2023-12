Florida, lite per i regali di Natale: 14enne uccide la sorella

Tragedia in Florida per una lite apparentemente legata ai regali di Natale. Un ragazzo di 14 anni ha sparato alla sorella di 23, uccidendola, prima di essere a sua volta ferito allo stomaco da un altro colpo esploso dal fratello di 15. I fatti sono avvenuti in una cittadina vicina a Tampa la mattina del 25 dicembre. Lo riporta il Daily News: la lite tra fratelli era iniziata durante lo shopping natalizio ed è proseguita a casa.

Una volta tornati nella propria abitazione, il 14enne avrebbe puntato una pistola semiautomatica alla testa del fratello 15enne, minacciando di ucciderlo. I due sono stati separati da uno zio mentre la sorella, la 23enne Abrielle Baldwin, madre di due bimbi, avrebbe chiesto al fratello 14enne di interrompere la lite.

Infastidito dall’intervento, il teenager le avrebbe sparato, colpendola al braccio e al petto. La donna aveva in braccio il figlio più piccolo, di neanche un anno, che, fortunatamente, non è stato raggiunto dai proiettili. A quel punto il 15enne avrebbe sparato al fratello minore, colpendolo allo stomaco. Entrambi i fratelli sono in arresto. tgcom24.mediaset.it