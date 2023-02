Macron: ‘se l’Europa vuole difendersi deve armarsi’

“Se l’Europa vuole poter difendere l’Europa, deve anche armarsi e accelerare la sua capacità di produrre sul suolo europeo”. Lo ha detto Emmanuel Macron proponendo, nel discorso oggi alla conferenza per la Sicurezza di Monaco, la creazione di un programma coordinato europeo per la produzione di armamenti. Il presidente francese ha anche proposto di “lanciare una conferenza europea per la difesa aerea”.

Per quanto riguarda la guerra Ucraina-Russia, Macron dice: “Siamo pronti a un conflitto prolungato”. “Dobbiamo assolutamente intensificare il nostro sostegno e i nostri sforzi per permettere agli ucraini di lanciare la controffensiva” che potrebbe portare a negoziati “alle condizioni”, poste da Kiev. Il presidente francese ha, poi, affermato che “allo stesso tempo ci dobbiamo impegnare alla preparazione della pace, dobbiamo da subito preparare i termini della pace”.

“L’ora del dialogo non è ancora arrivata perché la Russia ha scelto la guerra, ha scelto di colpire le infrastrutture civili e di commettere crimini di guerra. L’attacco della Russia deve fallire”. “Unità e determinazione sono importanti per fornire all’Ucraina i mezzi per andare al tavolo negoziale in modo accettabile e lavorare un pace e lungo termine alle condizioni decise dagli ucraini” ha detto ancora il presidente francese, esprimendo la convinzione che la Russia sia destinata “a una sconfitta in futuro”. ADNKRONOS