Von der Leyen: “Russia isolata sulla scena mondiale”

Quasi un anno fa, nella notte del 24 febbraio, la Russia ha invaso l’Ucraina e la guerra è tornata in Europa. Quella notte i nostri pensieri e le nostre preghiere erano con i nostri amici ucraini. Abbiamo seguito le notizie dal Donbas e da Kyiv con una tensione insopportabile. Sarebbero stati in grado di resistere all’attacco dei invasori russi? Oggi sappiamo che sì, ci sarebbero riusciti. Ad un anno di distanza, i perfidi piani di Putin continuano ad essere ostacolati dalla coraggiosa nazione ucraina. Ad un anno di distanza, la Russia si è completamente isolata dall’Europa, la sua più importante relazione economica, ed è isolata sulla scena mondiale.

“Ad un anno di distanza, questo parlamento ha accolto il presidente ucraino – Volodymyr Zelensky – come il vero eroe che è. Ed ad un anno di distanza, le fantasie imperiali di Putin si sono svegliate in una realtà cupa, mentre i sogni dell’Ucraina sono più forti che mai. E prevarranno“. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al Parlamento europeo sulla guerra in Ucraina.

Fonte: Agenzia Vista