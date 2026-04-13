BRUXELLES, 13 APR – “Questa settimana consulteremo gli Stati membri sulla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato” nel settore energetico, e “il Temporary Framework (la norma che rendere attuativa il nuovo regime della concorrenza, ndr) dovrebbe essere attivata entro questo mese”.
Lo ha annunciato in conferenza stampa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. (ANSA)
Von der Leyen: ‘entro aprile nuove regole su aiuti energia’
BRUXELLES, 13 APR – “Questa settimana consulteremo gli Stati membri sulla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato” nel settore energetico, e “il Temporary Framework (la norma che rendere attuativa il nuovo regime della concorrenza, ndr) dovrebbe essere attivata entro questo mese”.