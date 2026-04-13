Von der Leyen: ‘entro aprile nuove regole su aiuti energia’

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Von der Leyen

BRUXELLES, 13 APR – “Questa settimana consulteremo gli Stati membri sulla sospensione delle norme sugli aiuti di Stato” nel settore energetico, e “il Temporary Framework (la norma che rendere attuativa il nuovo regime della concorrenza, ndr) dovrebbe essere attivata entro questo mese”.
Lo ha annunciato in conferenza stampa la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. (ANSA)

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