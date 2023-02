Pfizer, stop fornitura di Viagra alla Russia

Stop alla fornitura di Viagra alla Russia: è quanto ha annunciato la società biofarmaceutica americana Viatris, una controllata di Pfizer, che ha notificato alle autorità di Mosca la decisione. Il ministero della Salute della Federazione russa ha assicurato che il mercato nazionale, al momento, ha abbastanza farmaci analoghi della “pillola blu” per il trattamento della disfunzione erettile.

A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, aziende farmaceutiche come Pfizer, Novartis, AbbVie e Sanofi hanno annunciato la sospensione degli investimenti in Russia, mantenendo comunque le forniture di farmaci. Diverse però hanno sospeso la fornitura di alcuni prodotti, ad esempio AbbVie ha smesso di fornire il Botox per la medicina estetica e ora Pfizer il Viagra. tgcom24.mediaset.it