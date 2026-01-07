BAYER FA CAUSA A PFIZER E MODERNA: SOSTIENE CHE I VACCINI ANTI-COVID UTILIZZANO TECNOLOGIE AGRICOLE DEGLI ANNI ’80

Bayer ha appena fatto causa a Pfizer, Moderna e BioNTech, sostenendo che la tecnologia mRNA alla base dei vaccini contro il COVID deriva dalla ricerca di Monsanto, originariamente sviluppata per le colture e non per la medicina.Â L’azienda afferma che gli scienziati hanno scoperto decenni fa come stabilizzare l’mRNA e che lo stesso metodo sarebbe stato riutilizzato per rendere i vaccini possibili e redditizi.

La Bayer chiede denaro, non per fermare i vaccini, ma il caso potrebbe ridefinire chi possiede legalmente l’mRNA, ora utilizzato nei vaccini, nella ricerca sul cancro e nei trattamenti futuri.

Questa causa arriva mentre molti americani discutono ancora sulla sicurezza dei vaccini, dopo le segnalazioni di rari effetti collaterali come miocardite e infiammazione cardiaca, soprattutto nei giovani maschi.Â Le agenzie sanitarie affermano che le reazioni gravi sono rare, ma le morti improvvise e i problemi cardiaci dopo la vaccinazione hanno scatenato un dibattito globale e studi a lungo termine ancora in corso.

Se la Bayer vincesse, potrebbe aprire le porte a ingenti pagamenti e a nuove battaglie legali su chi controlla la scienza alla base di uno degli strumenti medici piÃ¹ controversi mai utilizzati.

Il post riportato su X.Â Fonte: Reuters