BAYER FA CAUSA A PFIZER E MODERNA: SOSTIENE CHE I VACCINI ANTI-COVID UTILIZZANO TECNOLOGIE AGRICOLE DEGLI ANNI ’80
Bayer ha appena fatto causa a Pfizer, Moderna e BioNTech, sostenendo che la tecnologia mRNA alla base dei vaccini contro il COVID deriva dalla ricerca di Monsanto, originariamente sviluppata per le colture e non per la medicina.Â L’azienda afferma che gli scienziati hanno scoperto decenni fa come stabilizzare l’mRNA e che lo stesso metodo sarebbe stato riutilizzato per rendere i vaccini possibili e redditizi.
La Bayer chiede denaro, non per fermare i vaccini, ma il caso potrebbe ridefinire chi possiede legalmente l’mRNA, ora utilizzato nei vaccini, nella ricerca sul cancro e nei trattamenti futuri.
Questa causa arriva mentre molti americani discutono ancora sulla sicurezza dei vaccini, dopo le segnalazioni di rari effetti collaterali come miocardite e infiammazione cardiaca, soprattutto nei giovani maschi.Â Le agenzie sanitarie affermano che le reazioni gravi sono rare, ma le morti improvvise e i problemi cardiaci dopo la vaccinazione hanno scatenato un dibattito globale e studi a lungo termine ancora in corso.
Se la Bayer vincesse, potrebbe aprire le porte a ingenti pagamenti e a nuove battaglie legali su chi controlla la scienza alla base di uno degli strumenti medici piÃ¹ controversi mai utilizzati.
Il post riportato su X.Â Fonte: Reuters
ðŸ‡ºðŸ‡¸ BAYER SUES PFIZER AND MODERNA: CLAIMS COVID SHOTS USED FARM TECH FROM THE 1980s
Bayer just sued Pfizer, Moderna, and BioNTech, saying the mRNA technology behind COVID vaccines came from Monsanto research originally built for crops, not medicine.
The company says scientistsâ€¦ pic.twitter.com/XDKijGIFOf
â€” Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 6, 2026