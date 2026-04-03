Vaccini Covid, corte belga: Polonia e Romania dovranno pagare 1,9 mld a Pfizer-BioNTech

Un tribunale di Bruxelles ha stabilito che Polonia e Romania dovranno ritirare e pagare circa 1,9 miliardi di euro di dosi di vaccino contro il corononavirus Sars-Cov-2 prodotte da Pfizer-BioNTech, che i due Paesi non avevano ritirato durante la pandemia. A riportarlo Ã¨ Reuters.

La controversia riguarda il contratto firmato nel maggio 2021 dalla Commissione europea con Pfizer per l’acquisto centralizzato di vaccini per conto degli Stati membri dell’Unione europea, che prevedeva per ciascun Paese un numero preciso di dosi. La decisione, resa dal Tribunale di prima istanza di Bruxelles,Â non Ã¨ definitiva.

Lâ€™obbligo di rispettare i contratti

La decisione arriva dopo la causa avviata da Pfizer nel 2023 contro Polonia, Romania e Ungheria, con cui lâ€™azienda chiedeva il rispetto dei contratti firmati con la Commissione europea per la fornitura di un numero prestabilito di dosi nel corso di piÃ¹ anni. Nellâ€™aprile del 2022, la Polonia si era rifiutata di rispettare lâ€™accordo, alla luce del miglioramento della pandemia, e la Romania aveva fatto lo stesso.

Secondo i giudici, non sono emerse irregolaritÃ nella procedura di assegnazione del contratto, mentre sono state respinte le argomentazioni della parte romena sulla possibilitÃ di rinegoziare o rescindere gli obblighi. Il tribunale ha inoltre stabilito che il calo dei contagi e l’evoluzione della pandemia non costituiscono un motivo valido per rinunciare alle dosi giÃ ordinate. In base alla sentenza, la Polonia dovrÃ ritirare e pagare dosi di vaccino per circa 1,3 miliardi di euro, mentre la Romania dovrÃ fare lo stesso per circa 600 milioni di euro (3,03 miliardi di lei, Iva inclusa).

La replica dei due Paesi

Il ministero della Salute polacco ha fatto sapere che farÃ ricorso a tutti i mezzi legali a propria disposizione per contestare la decisione e difendere gli interessi del Paese. Il ministro della Salute romeno, Alexandru Rogobete, ha spiegato che la somma non include eventuali penali per il ritardo, destinate ad aumentare il costo complessivo. “Si tratta di una cifra molto elevata, pari di fatto al costo di un ospedale regionale in Romania”, ha dichiarato ai giornalisti.

https://tg24.sky.it