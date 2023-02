Malore in casa, Elena muore a 33 anni

Un altro malore improvviso in casa ha trappato una giovane mamma alla vita ma soprattutto dalle braccia del proprio bimbo che da giorni la cerca senza sosta. La tragedia avvenuta a Olmo ha segnato tutta la comunità che si è chiusa intorno alla famiglia della vittima che aveva soli 33 anni. Quest’ultima risiedeva da diverso tempo nella cittadina ed era conosciuta per la sua grande simpatia e per il suo cuore d’oro. La mamma ha perso la vita la scorsa domenica all’Ospedale dell’Angelo in maniera ancora del tutto inspiegabile davanti agli occhi dei dottori e del suo fidanzato che, gli ha presto il primo soccorso.

Da circa 8 anni viveva ad Olmo, in via Gioberti insieme a mamma Elena, papà Vincenzo e il suo bimbo piccolo. La sua morte avvenuta all’improvviso era stata anticipata da alcuni sintomi che fin da subito avevano allarmato il fidanzato che, ha chiamato i soccorsi che l’hanno trasportata al primo nosocomio vicino.

L’ennesima vittima di un malore improvviso nel cuore della notte che ha sconvolto tutta la cittadina, tutti i famigliari e i colleghi di Mestre in cui prestava servizio come guardia giurata. Mamma Elena Livia Ivanon lascia un bimbo piccolo ma ecco cosa è avvenuto poche ore prima della sua morte.

La giovane mamma Elena Livia Ivanov aveva solamente 33 anni quando alle ore quattro di notte ha iniziato a sentirsi male. A capire subito il suo malessere è stato il compagno che vedendola in gravi condizioni ha subito allarmato i sanitari del 118 che, hanno riscontrato un’alta glicemia peggiorando nel giro di poche ore.

Il suo quadro clinico è precipitato in pochissimo tempo riscontrato una grave emorragia in corso andando subito dopo in arresto cardiaco per due volte. Nonostante le gravi condizioni, i medici continuano a non capire cosa abbia potuto portare la giovane Elena alla morte in così breve tempo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei medici e un’operazione in codice rosso, la mamma non è riuscita a sopravvivere potendo riabbracciare suo figlio. La donna aveva un bimbo di 7 anni che ancora cerca la sua mamma chiedendo ai nonni cosa sia successo.

A salutare per sempre la donna è il fratello che abitava nell’appartamento accanto. Quest’ultimo ha affermato: “Una persona sempre sorridente, solare e attaccatissima a suo figlio”. Una tragedia inaspettata per cui si attende una risposta su quanto accaduto grazie all’autopsia. (https://www.cettinella.com)