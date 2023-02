Usa, Cnn: abbattuto altro oggetto volante non identificato

foto archivio

Nuovi allarmi nei cieli degli Stati Uniti. Il Pentagono ha abbattuto un altro oggetto non identificato ad alta altitudine sul lago Hurhn, che si trova tra Usa e Canada. Lo riferisce la Cnn, citando fonti militari e del Congresso. Poco prima le autorità avevano chiuso per alcune decine di minuti lo spazio aereo sopra il lago Michigan per motivi di “difesa nazionale”. La decisione, secondo quanto riferisce Fox News, era stata presa per esaminare un “potenziale contatto”, poi definito come una “non minaccia”.

E’ il terzo abbattuto nel weekend

Nel fine settimana altri due oggetti non identificati erano stati abbattuti venerdì in Alaska e sabato in Canada, in coordinamento col premier Trudeau. “Sono probabilmente palloni aerostatici ma molto più piccoli del primo”, quello neutralizzato dal Pentagono una settima fa al largo delle coste del South Carolina, ha rivelato il leader della maggioranza dem al Senato Chuck Schumer in un’intervista alla Abc, dopo aver ricevuto un briefing dal consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.

Biden frena sulle parole dei dem

Poche ore dopo Schumer è stato corretto, se non smentito, dalla Casa Bianca: “Gli oggetti abbattuti su Alaska e Canada nei giorni scorsi non assomigliavano al pallone di sorveglianza cinese abbattuto al largo della costa del South Carolina del Sud ed erano molto più piccoli”, ha precisato un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale. “Non aggiungeremo dettagli fino a quando non saremo in grado di recuperare i detriti, su cui stiamo lavorando”, ha aggiunto. Una tirata d’orecchie pesante, un monito a essere prudenti e a non fare fughe in avanti, anche per evitare accuse o sospetti di mancata trasparenza contro un’amministrazione già accusata dai repubblicani di aver reagito con colpevole ritardo sul pallone-spia.

Anche la Cina annuncia avvistamenti di oggetti non identificati

L’incidente arriva mentre gli Usa hanno chiuso temporaneamente altre due volte lo spazio aereo, sabato in Montana per un’anomalia radar senza poi riscontri e domenica sul lago Michigan per non meglio precisati “motivi di difesa nazionale”. Nel frattempo il Global Times, tabloid affiliato al partito comunista cinese, riferisce che “le autorità marittime della provincia dello Shandong, nella Cina orientale, hanno annunciato oggi di aver avvistato un oggetto volante non identificato sulle acque vicino alla città costiera di Rizhao e si stanno preparando ad abbatterlo, ricordando ai pescatori di stare al sicuro tramite messaggi”. Rivelazione fatta solo su Twitter e senza altre fanfare in Cina, tanto da alimentare in molti il sospetto di una provocazione. tgcom24.mediaset.it