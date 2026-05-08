Il Pentagono rilascia i primi documenti sugli UFO

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Pentagono rilascia i primi documenti sugli UFO

In risposta alla direttiva del Presidente Donald J. Trump sulla trasparenza delle informazioni del governo statunitense riguardanti i Fenomeni Anomali Non Identificati (UAP), il Dipartimento della Guerra (DOW), con il supporto dell’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale (ODNI), ha cominciato a declassificare e rendere pubblici alcuni documenti dagli archivi storici del governo federale.

I materiali riguardano casi irrisolti, ovvero casi per i quali il governo non è in grado di giungere ad una conclusione definitiva sulla natura dei fenomeni osservati. Il Dipartimento della Guerra afferma che continuerà a pubblicare rapporti separati sui casi di UAP risolti, come previsto dalla legge: “Sotto questa Amministrazione, perseguiremo la verità e condivideremo le nostre scoperte con il popolo americano.”

LINK AI FILES ►►  https://www.war.gov/UFO/

Nell’archivio pubblicato ci sono lettere, documenti (alcuni illeggibili), foto, articoli di giornale e qualche disegno.

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